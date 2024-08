L'industrie bruxelloise réclame des moyens pour l'exportation

Brussels Industries Synergy - une initiative conjointe des fédérations Agoria (technologie), Embuild (construction), essenscia (chimie et sciences de la vie), Federgon (ressources humaines) et Fevia (alimentation) - appelle les négociateurs et les dirigeants politiques bruxellois à intégrer une stratégie pour le développement des activités industrielles dans le prochain accord de gouvernement régional.

"Cette stratégie devrait prendre en compte l'orientation des exportations et l'attraction des investisseurs étrangers. Cela implique, entre autres, de prévoir les moyens humains et financiers nécessaires pour soutenir et accompagner les entreprises, en ce compris un budget pour les subventions à l'exportation", plaide-t-elle dans un communiqué.