L'inflation baisse mais le contenu du caddie reste onéreux, s'inquiète Testachats

Depuis trois ans, Testachats surveille le prix de quelque 3.500 produits dans sept chaînes de supermarché (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl). En avril, l'inflation s'élevait à 2,48%, poursuivant sa tendance à la baisse. Les légumes (hors pommes de terre) et les fruits sont les produits ayant le plus diminué par rapport à l'année dernière, de respectivement -1,5% et -0,5%.

Dans le détail, les laitues iceberg coûtaient en moyenne 26% de moins qu'en avril 2023, le prix des concombres a baissé de 20% tandis que les tomates et les citrons ont diminué de 13% en moyenne. Par contre, il fallait débourser 16% de plus en moyenne pour des patates et 9% de plus pour des aliments pour animaux domestiques. Les mangues (+21%), les carottes (+19%) et l'huile d'olive (+19%) étaient également plus onéreuses.