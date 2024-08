Lotte Kopecky débute son omnium avec une 17e place sur le scratch, Valente prend la tête

Aucune coureuse n'est parvenue à tromper la vigilance de ses concurrentes pour prendre un tour d'avance. Dans l'emballage final, Kopecky s'est retrouvée enfermée. La Britannique Neah Evans a touché sa roue arrière et a chuté, sans réellement perturber la coureuse belge, mais cette dernière n'a su développer son sprint. Valente s'est imposée devant la Canadienne Maggie Coles-Lyster et l'Australienne Georgia Baker.

Avec seulement 8 points, Kopecky pointe à 32 unités de la tête.

L'omnium consiste en quatre épreuves combinées. Le scratch, une course en ligne de 30 tours, lance les festivités. Il est suivi de la course tempo, une variante de course aux points dans laquelle chaque tour est un sprint. Vient ensuite a course à l'élimination, dans laquelle les coureuses sont progressivement mises hors course lorsqu'elles sont en queue de peloton. Le dernier événement est la course aux points. À la différence des autres épreuves, qui rapportent des points en fonction du classement de l'épreuve, les points accumulés dans la course aux points s'ajoutent directement au total du classement général.