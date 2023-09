Lutte contre la criminalité: Le bourgmestre de Namur envoie un message clair au gouvernement, "On doit être aidé par le Fédéral"

Les exemples ne manquent malheureusement pas sur l'insécurité qui règne à Namur. Un jeune homme a été poignardé durant les fêtes de Wallonie et nous avons rencontré une commerçante de la ville qui n'en peut plus : "À la base je pensais ouvrir un magasin, mais finalement je fais de la sécurité".

"C'est une situation que l'on retrouve dans toutes les grandes villes depuis qu'Anvers est devenu la porte d'entrée de la cocaïne en Europe", argue notre invité qui assure qu'il "mobilise au maximum les forces de l'ordre".

Mais cette lutte contre la criminalité ne doit pas se faire seule, les communes ont besoin d'aide, avance encore Maxime Prévot. "On doit être adéquatement aidé par le Fédéral notamment pour bénéficier d'un financement afin de recruter du nouveau personnel pour le terrain. La sécurité est la première des libertés que nous devons garantir à nos concitoyens et Namur y veille".

"On n'est pas devenu Chicago non plus, il faut comparer ce qui peut l'être, mais je ne mets pas la tête dans le sable et on va œuvrer pour que Namur reste une ville touristique et attractive comme elle l'a toujours été", conclut-il.