"Ma femme est en colère, moi aussi": des photos d'élèves créent la polémique dans une école de Wavre, ont-ils été "instrumentalisés"?

Un établissement scolaire crée la polémique à Wavre. Une école maternelle et primaire a publié des photos d'élèves mis en scène par leurs professeurs pour dénoncer les mesures du gouvernement. Une pratique qui choque des élus locaux et même certains parents qui estiment que leurs enfants ont été instrumentalisés.

"Moi je ne suis pas trop pour le fait pour qu'on utilise les enfants parce que les enfants à cet âge là ne savent pas vraiment en quoi ça concerne", déplore l'un d'entre-eux. "Ma femme est en colère, moi aussi. Je trouve que ça n'a rien à voir les enfants. Ils ne sont pas matures, ils sont trop petits pour ça", surenchérit un autre, tandis qu'une maman nuance : "Ce n'est pas qu'ils ont fait une manifestation dans la rue non plus. Ils ont juste fait un petit cri pour les professeurs".

Pour Gilles Agosti (MR), les enfants ont été instrumentalisés : "Je ne suis pas persuadé que tous les enfants comprennent les enjeux. Alors si c'est pour marquer le coup, il y avait plein d'autres manières de le faire. Ils auraient peut-être été beaucoup plus soutenus. Mais je n'ai pas l'impression qu'en utilisant les enfants ce soit plus percutant. Au contraire, moi ça me choque", avoue le conseiller communal.

Il n'y avait aucune malveillance

Dans quelle mesure les parents ont-ils été prévenus en amont ? L'échevine de l'enseignement va demander des explications à la direction car l'école est communale. "C'est vrai qu'il faudra comprendre pourquoi l'école a voulu faire ça. Et je pense qu'à l'avenir, on empêchera les écoles d'utiliser ce genre de mécanisme. Je suis persuadée qu'il n'y avait aucune malveillance dans le chef, ni de la direction, ni de l'équipe enseignante. Au contraire, donc peut-être pas un rappel à l'ordre, mais en tout cas un cadre très clair qui sera posé", nuance Kyriaki Michelis (PS), échevine de l'Enseignement de Wavre.

La commune va aussi redéfinir les contours de la neutralité de l'enseignement avec l'école.