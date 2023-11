"Maintenant c'est stop": les sages-femmes OUBLIÉES par l'Inami, une nouvelle lueur d'espoir voit le jour

La parution du budget 2024 de l'Inami a provoqué la fureur des sages-femmes qui ont totalement été oubliées. RTL info a rencontré Carine, sage-femme depuis 25 ans, qui témoigne de la sidération qui règne alors que leur métier est de plus en plus nécessaire.

"Le boulot de sage-femme, c’est une prise en charge globale depuis le désir de grossesse jusqu’à ce que l’enfant ait un an", décrit Carine. "La sage-femme est à même de s’occuper tant de l’enfant que de la maman. On a un boulot de prévention énorme".

Et le boulot est devenu d'autant plus important maintenant que la durée du séjour hospitalier après l'accouchement a été réduite. "Les sages-femmes sont de plus en plus présentes à domicile. On intervient directement en restant en contact avec les pédiatres et les gynécologues en cas de besoin".

"On est toujours là"

Pour Carine, "être sage-femme, c’est une passion". Un métier qu'elle fait avec tout son coeur et contre les galères. "On le voit de plus en plus, on est toujours là malgré la difficulté du métier et les restrictions budgétaires."