Manifestation nationale ce 1er octobre: tous les vols au départ de Brussels Airport annulés, l'aéroport de Charleroi aussi impacté

Une manifestation nationale des secteurs du gardiennage, du nettoyage et de l'horeca est prévue ce jour-là à Bruxelles et, dans un souci de garantir la sécurité des passagers et du personnel, la Brussels Airport Company préfère annuler tous les vols au départ. Cette décision a été prise en concertation avec les compagnies aériennes. Brussels Airport demande aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport ce 1er octobre.

Les vols à l'arrivée peuvent être opérés, mais des annulations sont probables. La Bac conseille à tous les passagers ayant prévu d'arriver à Brussels Airport ce 1er octobre de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne ou sur le site web de l'aéroport. Les opérations cargo devraient quant à elles être peu impactées.