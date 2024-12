Moïse, 14 ans, est décédé percuté par une voiture: "Je pleure mon fils à cause de quelqu'un qui utilisait son téléphone au volant"

Alors qu'il revenait de l'école, Moïse, 14 ans, a été fauché par une voiture. L'automobiliste qui l'a percuté a été distraite par son téléphone et ce n'est pas un cas isolé. On estime aujourd'hui que 8% des accidents mortels sur la route sont liés à l'utilisation du GSM au volant.

Il s'appelait Moïse Melki, il avait 14 ans. Malgré les efforts des médecins, il est mort à l'hôpital, victime d'un oedème cérébral. "C'est vraiment dur de se réaliser qu'on ne va plus le voir", s'effondre sa maman, à Beersel.

Depuis la mort de l'adolescent, sa famille est dévastée. Ses parents revivent constamment les longues heures d'attente passées à l'hôpital à partir du jour de l'accident, le jeudi 28 novembre. "C'est le samedi qu'on nous a annoncé que madame, votre fils a une mort cérébrale, 'On a vraiment tout fait mais on n'a pas pu le sauver'", se souvient Damaris, la gorge nouée. "Je me suis évanouie parce que je n'avais plus le goût de vivre."