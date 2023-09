Nathalie aimerait emprunter pour acheter une maison: qu'est-ce qui fait varier les taux d'intérêt des crédits à la banque?

Commençons avec le côté un peu technique. Les taux proposés à la banque fluctuent en fonction du taux sur la dette belge et aussi, de manière indirecte, en fonction de la Banque Centrale Européenne et de ses fameux taux directeurs. Retenez que ce sont vraiment les deux références. Les banques se fient à ces indicateurs pour proposer tel ou tel taux. Et même plus, elles anticipent les mouvements de la Banque Centrale qui tente de garder une stabilité des prix sur le marché.

Pour le moment, le taux pour emprunter pour un prêt immobilier se situe autour des 4%.

Et puis, votre profil entre aussi en ligne de compte et fait baisser ou augmenter le taux que la banque vous propose. Plus vos revenus et votre patrimoine sont élevés, plus votre taux sera réduit. La banque considère que vous n'êtes pas un profil à risque si votre situation financière est satisfaisante.

Autre exemple: si vous empruntez sur 15 ou 25 ans, ce n'est pas la même histoire non plus. Si vous êtes capable de rembourser en 15 ans, là aussi, la banque considère que c'est moins risqué et donc le taux sera meilleur. Même chose si vous empruntez 90 ou 100% de la somme.