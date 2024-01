Neige rime aussi avec sports d'hiver: voici notre guide pratique pour un week-end de glisse en Belgique

On l'a vu cette semaine, la neige peut causer pas mal d'embarras, notamment sur les routes. Mais le week-end, dans les cantons de l'est, on est ravi qu'elle tienne. Vous allez être nombreux à vouloir en profiter dans les jours à venir. Où aller et comment bien s'organiser?

À 275 mètres d'altitude, les pistes de Spa sont recouvertes d'une vingtaine de centimètres de neige. Ici, tout est possible: du ski au surf, en passant par la luge. Tout est possible, sauf… les réservations: "On doit réagir vite et automatiquement, on fait face à l'afflux avec un gros volume de skis pour l'ensemble des personnes qui se présentent", explique Sébastien Wuidart, administrateur du ski club de Spa.

Plusieurs centres de sports d'hiver sont accessibles dans les cantons de l'est.