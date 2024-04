Nina Derwael fera son retour aux barres asymétriques à Rimini

Derwael ne s'était plus inscrite aux barres asymétriques en compétition depuis sa blessure à l'épaule en septembre 2023, qui l'avait privée des Mondiaux à Anvers en octobre. La Limbourgeoise profitera donc des championnats d'Europe pour retrouver un agrès auquel elle a remporté un titre olympique (2021) et deux titres mondiaux (2018 et 2019).

Derwael a repris la compétition lors de la Coupe du monde de gymnastique artistique en février dernier. Elle en a profité pour décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris via la poutre.