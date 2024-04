"Nous ne sommes pas partisans du safe room": comment les écoles belges s'adaptent à la menace terroriste?

En cas d'intrusion ou d'une menace au sein même de l'école, il faut impérativement évacuer le bâtiment et s'enfuir. Si ce n'est pas possible, les élèves et enseignants doivent se protéger dans leur classe transformée en "safe room".

Au collège Saint-Louis, en province de Liège, les classes sont prévues pour devenir ces zones de sécurités. Une fois à l'intérieur, "on doit s'asseoir le plus près possible du mur, éventuellement renforcer le mur d'impact en renversant des tables à la verticale" explique la directrice, Anne-Françoise Foccroule.