N'y aura-t-il bientôt plus qu'un seul pilote dans l'avion? Envisagée pour 2027, cette mesure fait débat

C'est une info du soir développée par Dans le cockpit d'un avion de ligne, il y a toujours une équipe de deux personnes: le pilote et le copilot, qui se partagent le commandement d'un vol.

Selon certaines compagnies, les évolutions technologiques permettraient à l'avenir d'avoir un seul pilote. Pour Etienne, commandant de bord depuis 33 ans, cette volonté rime avec jouer avec la sécurité pour des raisons commerciales. "Dans un avion, tout est doublé", indique Otjan De Bruijn, président de l'association européenne des pilotes. "Quand un système dysfonctionne, quand un pilote est en incapacité par exemple, il faut une solution de secours et ça ne peut pas être remplacé par la technologie. On se contrôle l'un l'autre et on essaye de prévenir certaines fautes."