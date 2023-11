Offrir un moment d'évasion aux enfants malades, voilà la mission des Docteurs Zinzins: "C'est magnifique ce qu'ils font"

Cela fait 30 ans que les Docteurs Zinzins sont présents à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Cependant, ce ne sont pas des médecins comme les autres : ce sont des clowns. Un projet pilote devenu, au fil du temps, un acteur essentiel de la vie à l’hôpital. Ils apportent un soutien psychologique aux enfants soignés pour des maladies graves comme des cancers. Avec près de 8 000 visites par an, ces clowns aident, à leur façon, à la guérison.

Comme chaque vendredi, Léo, 7 ans, sait que les Docteurs Zinzins sont de sortie. Les clowns "Bouboule" et "Biscuit" viennent lui rendre visite pour lui offrir un instant hors du temps. Ce moment d'évasion est pour lui une bulle d'air dans un environnement qui n'est pas toujours réjouissant. "On ne peut pas vraiment jouer, mais on peut faire des blagues, on peut rigoler et faire des blagues", s'enthousiasme Léo. 30 ans au service du rire

Cette mission, qu'est celle d'offrir aux enfants malades un moment placé sous le signe du rire, les docteurs Zinzins l'accomplissent depuis maintenant 30 ans. Un projet pilote qui, au fil du temps, est devenu une activité essentielle au sein de l'hôpital. Cependant, trouver la bonne manière d'aborder chaque enfant peut s'avérer parfois complexe et nécessite de la préparation en amont. "On sait déjà quelles informations sont nécessaires pour les clowns et celles qui vont être trop lourdes à porter. Mais en tout cas, ces informations vont leur permettre, je pense, d'approcher l'enfant avec plus de justesse. Ça fait du bien aux parents, aux enfants et à nous aussi, les professionnels qui travaillons ici", explique Claire Dubuisson, psychologue au sein de l'hôpital. C'est magnifique ce qu'ils font

Pour les parents au chevet de leurs enfants, ces visites burlesques sont des bouffées d'oxygènes. Présente pour veiller sur sa petite fille de 8 mois, cette maman est admirative devant la dévotion et l'implication des clowns. "Cela va faire deux mois qu'elle est là, donc c'est long. Je trouve que ça fait du bien pour elle, parce que comme elle est toute petite, dès qu'elle voit les clowns elle est émerveillée. Donc, franchement, c'est magnifique ce qu'ils font, j'aime beaucoup", se réjouit-elle. Que cela soit le parent, le personnel soignant ou les enfants, chaque visage acquiesce un grand sourire lors du passage des Docteurs Zinzins. Et pouvoir faire oublier à l'enfant sa condition parfois très difficile, c'est l'objectif premier. Thierry Boivin, qui campe le rôle du clown "Biscuit", explique : "Il y a aussi cette idée de pouvoir redonner du pouvoir à l'enfant. Ils participent aux jeux, il n'est pas un enfant malade, c'est simplement un enfant qui joue avec nous. Et donc ça le renforce dans son pouvoir d'enfant et il oublie qu'il est malade". En 30 ans, ces artistes du rire ont fait de leur art, une thérapie.