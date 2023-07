Olav Spahl, chef de délégation: "2 billets pour Paris et 13 médailles, un bilan positif"

Olav Spahl, le chef de mission du Team Belgium, a dressé un bilan positif des Jeux Européens de Cracovie-Malopolska, en Pologne. La délégation belge a récolté 13 médailles et les boxeurs Vasile Usturoi et Oshin Derieuw ont obtenu leur qualification pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine.

"Notre premier objectif était de pouvoir ajouter des noms à la liste des athlètes sélectionnables pour Paris. Avec Oshin et Vasile, nous en avons deux. Deux billets pour Paris, c'est vraiment un succès. Nous rentrons également en Belgique avec 13 médailles : deux en or, cinq en argent et six en bronze. C'est un bilan positif", estime Spahl.

Dans sept sports au programme de cette 3e édition des Jeux Européens, les athlètes ou équipes belges pouvaient se qualifier pour Paris. Ils n'ont finalement réussi qu'en boxe. "Nous allons évaluer chaque sport et voir où nous pouvons renforcer les programmes", explique Spahl.