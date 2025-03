Panne chez Microsoft: que s'est-il passé?

"Panne générale chez Microsoft, plus aucun de leur service de fonctionne", "Y a-t-il un souci avec Microsoft ? Toutes nos adresses mail sautent sur les iPhone, le site pour retaper les mots de passe est saturé et quand on remet notre mot de passe, il resaute directement" : vous êtes nombreux à nous avoir signalé une panne chez Microsoft samedi soir.

En effet, Microsoft a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que la "majorité" de ses services de messagerie Outlook, inaccessibles en soirée par les usagers, étaient en train d'être rétablis.