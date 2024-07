Par le passé, les maillots de bain étaient...en laine: "Mouillé, vous l'aviez à vos pieds", se souvient Nicole

À l'été 1963, Alain passe un mois à Oostduinkerke avec sa famille. De ses moments à la côte, il retient notamment le fameux maillot dont il était affublé. "On avait des mamans qui tricotaient", dit-il. "On avait des maillots tricotés en laine qui pendouillaient. Une fois qu'on avait été dans l'eau, c'était foutu. Le maillot collait, pendait et on pouvait le perdre tellement il était large."

Nicole, 20 ans plus tôt, avait déjà connu cette tendance de la mode sur la plage de Knokke. "Ma mère avait tricoté des maillots en laine", se souvient-elle. "Sec, il tenait bien. Mais quand il était mouillé, vous l'aviez à vos pieds. Mais évidemment, on ne trouvait rien alors maman avait tricoté les maillots."

Les parents n'étaient pas contents

De tout temps, le maillot a toujours reflété la société. Dans les années 50, l'heure est encore aux tenues pudiques, Andrée se souvient. "J'ai osé acheter à la côte un maillot deux pièces", raconte-t-elle. "Mais attention, les deux pièces d'alors, ce n'étaient pas les deux pièces de maintenant. C'est beaucoup plus caché. Et quand je suis rentrée, les parents n'étaient pas contents."

"C'était d'un kitsch"

Au milieu des années 60, les coupes deviennent plus audacieuses. On imite les modèles de l'époque, Brigitte Bardot et Ursula Andress par exemple. Nadine se souvient de ses premiers maillots, très loin pourtant des magazines de mode." On avait des maillots une pièce parce que papa ne voulait pas qu'on mette des bikinis", dit-elle. "On était bien trop gamines pour ça. On avait des maillots et c'était plein de volants. C'était d'un kitsch."