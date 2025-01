"Pas possible de retirer un colis": les bureaux de bpost perturbés par une panne, que se passe-t-il?

"Je reviens de la poste d'Osseghem et au guichet, on m'annonce une panne nationale ?", nous écrit Eric. "Je viens de passer au bureau de poste afin de retirer un colis. Pas possible, car panne informatique", nous avertit Bastien. Vous avez été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler une panne dans de nombreux bureaux de postes.

Renseignements pris auprès de bpost, il s'avère qu'il y a effectivement un problème. "Il y a actuellement une panne sur le réseau interne des bureaux de poste", nous confirme Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. "La panne n'affecte pas les points colis, mais bien les bureaux depuis 16 heures cet après-midi".