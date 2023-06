Pierre De Froidmont 6e du cross-country remporté par le Roumain Vlad Dascalu

Pierre De Froidmont a terminé 6e et premier Belge de l'épreuve de cross-country de mountainbike, dimanche aux Jeux Européens, sur le circuit de Krynica-Zdrój en Pologne. L'épreuve longue de 23,4 km, qui était aussi celle du championnat d'Europe, a été remportée par le Roumain Vlad Dascalu. Le Suisse Lars Forster a pris l'argent à 14 secondes et l'Italien Luca Braidot le bronze à 19 secondes.

De Froidmont a franchi la ligne à 54 secondes de Descalu derrière l'Allemand Luca Schwarbauer, 4e à 27 secondes et l'Espagnol David Valero Serrano 5e à 30 secondes. Jens Schuermans a pris la 20e place (à 2:38), Clément Horny la 33e (à 4:02) et Arne Janssens 40e (+5:33).

Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Puck Pieterse avait enlevé la victoire chez les femmes. Emeline Detilleux a pris la 16e place à 4:13 et Githa Michiels a concédé un tour de retard et n'a pas été classée.