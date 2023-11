Préavis de grève des pilotes de Brussels Airlines: la réunion avec la direction n'a pas abouti à un accord

La réunion de conciliation entre les syndicats, représentant les pilotes, et la direction de la compagnie aérienne Brussels Airlines n'a pas encore permis d'aboutir à un accord. Il y a cependant de grands espoirs d'aboutir à une solution, a appris l'agence Belga auprès de l'entreprise et des représentants des travailleurs. Deux autres réunions sont d'ailleurs prévues cette semaine.

Stewards et hôtesses de Brussels Airlines étaient en effet appelés à se croiser les bras les 1er, 2 et 3 décembre, mais les syndicats et la direction se sont accordés au cours du week-end. D'après les représentants des travailleurs, la compagnie a mis sur la table une proposition sérieuse sur laquelle le personnel sera consulté au cours du mois à venir.