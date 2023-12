Près d'une décennie plus tard: des trains de nuit reliant Berlin à Bruxelles vont reprendre du service ce mardi

Des trains de nuit reliant Berlin à Bruxelles et Paris vont reprendre du service lundi soir après un arrêt de près d'une décennie. Une forte demande pour ces liaisons est anticipée.

La moitié des trains de nuit depuis la capitale allemande Berlin se rendront à Bruxelles, l'autre moitié vers la ville des Lumières.

Le premier départ prévu lundi soir a Bruxelles pour destination. Le ministre du Transport allemand, Volker Wissing, et le directeur exécutif de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, Richard Lutz, seront présents sur les quais pour assister à l'évènement, très attendu. Le train partira de la plus grande gare de Berlin à 20h18 pour entrer en gare du Nord à Bruxelles à 09h45 mardi, et à la gare du Midi à 09h56, selon le site de la SNCB.