Quelque 9.000 personnes dans le centre de Bruxelles pour la manifestation en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza

Une large coalition d'organisations de la société civile belge est à l'initiative du rassemblement, dont font notamment partie l'Association Belgo-Palestinienne (ABP), Amnesty International, les deux syndicats CSC-ACV et FGTB-ABVV, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) et beweging.net, ou encore le CNCD-11.11.11. Un bloc d'organisations juives a également défilé pour "rappeler son refus de l'amalgame entre Juifs et politique israélienne".

"C'est le moment de mettre fin à ce conflit, qui a déjà fait beaucoup trop de morts et généré une catastrophe humanitaire sans précédent", a insisté Gregory Mauzé, membre de l'ABP. "Il est temps que la Belgique et l'Union européenne, non seulement appellent à un cessez-le-feu immédiat, mais posent également des actes concrets dans le but de contraindre l'État d'Israël à mettre fin à son offensive meurtrière", a-t-il ajouté.

Concrètement, la manifestation vise à demander au gouvernement belge de mettre sur pied des mesures de rétorsion économiques et diplomatiques contre l'État d'Israël, notamment dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Les organisateurs appellent en outre la Belgique à soutenir les procédures judiciaires entreprises contre Israël, et à mettre fin à toute forme de complicité avec ce dernier, notamment "en lui imposant un embargo militaire total et en interdisant tout commerce avec ses colonies illégales en territoire palestinien occupé".