Salaire, taxes, pension: voici ce qu'attendent les Belges du futur gouvernement fédéral

"Les taxes sur les revenus doivent être plus justes, qu'elles soient réparties plus équitablement", souhaite un passant. "Évidemment, je n'aimerais pas payer plus. Mais si on doit faire un effort - et je pense qu'on doit faire un effort - tout le monde devra y participer", confirme une autre. "En même temps, si on ne paye pas de taxes, on n'aura pas de fonctionnement de services publics", ajoute un troisième.

Une indexation tant attendue

Les attentes des Belges pour notre futur gouvernement fédéral sont nombreuses, mais tournent très souvent autour de l'argent. Dans notre sondage, ces 12 derniers mois, 18% seulement des personnes interrogées disent avoir reçu une augmentation salariale.

"La plupart des secteurs bénéficient d'une indexation, mais selon les secteurs, les rythmes sont différents. C'est pour ça qu'à partir du mois de janvier, un demi-million de personnes bénéficieront d'une augmentation de 3,5%. Pour couvrir l'inflation qu'on vient de subir, d'autres secteurs bénéficieront d'une augmentation un peu plus tard dans l'année 2025", explique Bruno Colmant, professeur d'économie à l'UCLouvain.

Une grande majorité des Belges se disent aujourd'hui prêts à refuser de travailler davantage pour augmenter leur salaire.