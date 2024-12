Coalition Arizona: les négociations vont-elles se poursuivre durant les fêtes?

Les Belges ont voté mi-octobre et pourtant, aucun accord de gouvernement fédéral n'a encore vu le jour. Les négociations s'enchaînent depuis plusieurs semaines, mais vont-elles se poursuivre entre Noël et Nouvel An ?

Aboutir à une décision, c'est également le souhait du président des Engagés, Maxime Prévot : "Tout ce que l'on va chercher à faire, c'est de continuer de travailler et de s'efforcer d'obtenir des résultats. Et d'abord, souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. A priori, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, même si on a tous envie de respirer un petit peu. Mais il y a encore du pain sur la planche".

"On est disponible tous les jours"

"En ce qui nous concerne, on est disponible tous les jours. Après le jour de Noël, peut-être que je préfère quand même le passer avec ma famille. Et tous les autres jours, je veux bien négocier jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement", confie Sammy Mahdi, président CD&V.

Il faut que ce soit un bon gouvernement, avec de bons accords, de réelles réformes

"Autour de la table, on essaie de conclure des accords chaque jour. On a eu des débats les jours précédents sur plusieurs thématiques. Je peux vous dire qu'on a réellement avancé sur plein de thématiques", assure-t-il. "L'aspect socio-économique est important : c'est l'entrée, le plat principal et le dessert de ce gouvernement qui, sur le plan socio-économique, doit faire de grandes réformes".

"Ce n'est pas illogique que ça prenne un certain temps", rassure ce dernier. "Après, en ce qui nous concerne, plus vite on a ce gouvernement, mieux c'est. Mais il faut que ce soit un bon gouvernement, avec de bons accords, de réelles réformes. Et de faire en sorte que ma génération et celle qui me suivra ne doivent pas payer les dettes qui ont été réalisées par les générations qui m'ont précédé".