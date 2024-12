Solitude, stress, pauvreté…: pour beaucoup, la période des fêtes de fin d'année est une source d'angoisse

Loin de la magie de Noël et de l’éclat des fêtes, cette période est aussi une source de stress pour beaucoup. C’est une véritable cause d’anxiété pour certaines personnes, un phénomène appelé natalophobie : un sentiment de mal-être, d’angoisse et parfois de déprime à l'approche des fêtes.

Il faut montrer qu'on est heureux

Durant cette période, le nombre d'appels au 107 (service de soutien moral) augmente considérablement. "On doit suivre l’esprit de fête, être invité, offrir et recevoir des cadeaux. Et surtout, il faut montrer qu’on en est heureux. Cela peut isoler encore plus certaines personnes", explique Pascal Kayaert, directeur de Télé-Accueil Bruxelles. Il ajoute que le passage à la nouvelle année peut aussi être une source de stress : "Pour certains, le temps qui passe est perçu négativement, et ils font face à ce qu'ils voient comme des échecs personnels."