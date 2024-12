Son appartement est saccagé par un sanglier: voici pourquoi les assurances n'interviendront pas

L'animal, qui pesait plus de 80 kg, a tout ravagé à l'intérieur de l'habitation : la cuisine, le salon, la chambre, et même le débarras. Face à l'ampleur des dégâts, la locataire a bien évidemment voulu faire jouer son assurance. Mais à sa grande surprise, il y a peu de chances qu'elle puisse intervenir. "Si l'animal pénètre dans l'habitation et que l'animal cause des dommages au contenu de son habitation, il ne pourra pas faire appel à son assurance contenu pour l'indemniser", explique Nevert Degirmenci, porte-parole d'Assuralia, l'Union professionnelle des assureurs.

Des cas bien spécifiques

L'assurance peut intervenir en cas de collision entre un véhicule et un animal sauvage par exemple, ou encore des dégâts causés à un jardin si des sangliers ont ravagé votre pelouse. "L'assurance incendie comprend une garantie qui s'appelle le heurt avec un animal et c'est le bâtiment qui est couvert. Quand on parle de bâtiment, on parle aussi de tout ce qui est fixé solidement au bâtiment, tout ce qui est clôture par exemple, véranda, etc.", poursuit la porte-parole.