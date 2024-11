Christel se fait opérer suite à son cancer du sein... mais son assurance refuse de la rembourser

Aujourd’hui guérie, elle confie néanmoins avoir été complexée par son sein gauche, qui apparaissait différent du sein reconstruit. "Vu mon âge, j’étais de plus en plus complexée par mon sein gauche, parce qu’il était différent du sein droit", explique-t-elle.

Déterminée à trouver une solution, Christel consulte son chirurgien et lui demande si l’opération de symétrisation est remboursée. Ce dernier confirme que l’intervention est couverte, soulignant qu’elle relève de la reconstruction mammaire après cancer, et non d’une chirurgie esthétique.

Selon elle, l’assurance argue que l’opération "n’est pas nécessaire" et "ne figure pas dans le règlement". Une interprétation vivement contestée par son chirurgien, comme le souligne Christel: "Il me dit qu’ils sont dans l’illégalité, que c’est une opération de reconstruction et qu’ils doivent me rembourser".

Malgré plusieurs relances auprès de l’assurance, cette dernière reste inflexible. "J’ai relu le contrat, rien n’indique que cette intervention ne serait pas remboursée. Les chirurgies esthétiques ne le sont pas, mais encore une fois, ce n’en est pas une", insiste Christel.

Une décision jugée injuste

Pour Christel, l’injustice de cette situation est d’autant plus pesante qu’elle pensait avoir suivi toutes les démarches nécessaires. "Je leur ai envoyé toutes les informations, mais ils ne me répondent plus", déplore-t-elle.

Interrogée sur ce cas, Brigitte Van Uffel, porte-parole de l’assurance Vanbreda, répond: "Vanbreda Risk & Benefits gère les plans de santé complémentaires que les employeurs ont souscrits auprès de leur assureur afin que leurs employés soient protégés en cas de frais médicaux. En tant qu'administrateur, nous respectons les conditions de la police applicable".

Elle ajoute ensuite: "En cas de refus de prise en charge, l'assuré dispose de plusieurs options pour obtenir plus d'informations ou formuler une réclamation. L'assuré peut recourir à une procédure d'appel décrite dans les conditions de la police et peut également toujours s'adresser à son employeur".