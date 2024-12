Supprimer la zone basse émission à Bruxelles? Ecolo affirme son opposition

Pour la coprésidente d'Ecolo, Marie Lecocq, qui s'exprime dans les colonnes du Soir, il faut respecter le signal envoyé par les Belges lors des élections et "ce signal est archi-clair", dit-elle, "Il nous place dans l'opposition". Une opposition d'autant plus claire que le MR et les Engagés se sont déjà attaquée à la zone de basses émissions alors que le gouvernement n'est pas encore formé.

Écolo dit non : ils ne monteront pas au gouvernement bruxellois malgré les tentatives de séduction du MR et des Engagés, qui semblent prêts à tout pour faire participer les écologistes à la nouvelle majorité.

Cette zone va-t-elle vraiment être supprimée ?

Non, la zone de basses émissions (LEZ) n'a pas été supprimée. Elle existe toujours et englobe tout le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, autrement dit les 19 communes qui la composent.

Actuellement, une flopée de véhicules ne peuvent déjà plus y entrer. Tout dépend de leur norme Euro du véhicule, de sa catégorie et de son carburant. Suite au vote du parlement bruxellois du 4 octobre 2024, l'étape suivante de la zone de basses émissions - qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025 - a été reporté à 2027 pour tous les autres véhicules concernés.

Autrement dit, d'autres véhicules n'auront plus accès à Bruxelles à partir de 2027 (et non 2025). Le MR, PS, Les Engagés et Open VLD ont soutenu ce report pour des motifs économiques : ils estiment qu'une partie de la population n’a pas les moyens de changer de véhicule, notamment en raison des crises successives de ces dernières années.

Des citoyens ainsi que des politiques au premier rang d'Écolo et Groen ne voulaient pas de ce report. Ils craignent qu’il ne s’agisse que d’une première phase dans le détricotage des mesures prises pour l’amélioration de la qualité de l’air et de la vie à Bruxelles. Ces derniers redoutent également une remise en cause du plan de circulation Good Move. En ce qui concerne la LEZ, les objectifs et restrictions d'accès à la zone de basses émissions prévus à l'horizon 2028, 2030 et 2036 demeurent inchangés.

