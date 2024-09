Les zones basses émissions (LEZ) sont-elles vraiment efficaces ?

Partager:

Depuis plusieurs années, la Belgique, à l’instar de nombreuses villes européennes, a mis en place des zones de basses émissions dans le but de réduire la pollution de l'air et d'améliorer la qualité de vie en milieu urbain. Quel est leur impact réel sur la qualité de l'air ?

Les zones de basses émissions (LEZ pour Low Emission Zone) sont des zones géographiques dans lesquelles l'accès est interdit aux véhicules les plus polluants. Seuls les véhicules répondant à certaines normes d'émission sont autorisés à circuler dans ces zones. Ainsi, les zones de basses émissions utilisent la norme Euro, soit une norme environnementale établie par l'Union européenne, qui classifie les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes, selon leur année de fabrication et leur type de carburant. L'objectif principal de ces LEZ est de diminuer les émissions de polluants atmosphériques, en particulier le dioxyde d'azote (NO₂) et les particules fines, qui sont particulièrement nocifs pour la santé publique. En Belgique, les principales zones à faibles émissions (LEZ) sont en vigueur à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018, à Anvers depuis le 1er février 2017, et à Gand depuis le 1er janvier 2020. En revanche, la Wallonie ne prévoit pas de mettre en place des zones de basses émissions comme à Bruxelles ou en Flandre. Le gouvernement wallon a décidé de ne pas instaurer de LEZ, mais de mettre en œuvre d'autres mesures pour réduire la pollution automobile : réduction de la vitesse, extension des zones piétonnes, maîtrise du flux de poids lourds aux heures de pointe, amélioration de l'offre de transports en commun, végétalisation de zones... À lire aussi Le moustique tigre de plus en plus présent en Belgique: doit-on s'inquiéter?

Les critères dépendent de la norme Euro à laquelle appartient le véhicule, liée à son année de mise en circulation et à son type de carburant (diesel, essence, etc.). Les véhicules plus récents, conformes aux normes Euro 5 ou 6, sont généralement autorisés, tandis que les véhicules plus anciens (Euro 0 à 4, selon les villes) peuvent se voir refuser l'accès. Si un véhicule non conforme entre dans une LEZ, son propriétaire risque une amende. À Bruxelles, par exemple, cette amende s'élève à 350 euros. Les autorités utilisent des systèmes de caméras pour surveiller les entrées et sorties des véhicules dans les LEZ. Ces caméras lisent les plaques d'immatriculation et vérifient automatiquement la conformité des véhicules par rapport aux normes d'émission requises. Si un véhicule n'est pas admis dans une zone de basse émission, plusieurs options existent néanmoins. Dans les villes de Gand, Anvers et Bruxelles, un pass journalier à 35 € permet de circuler jusqu'à 8 jours par an. À Gand et à Anvers, il est également possible d'obtenir un permis temporaire pour circuler. En outre, certaines dérogations existent, notamment pour les personnes en situation de handicap, les véhicules spéciaux, ou encore les véhicules "oldtimers" ayant plus de 30 ans.

30% dioxyde d'azote en moins Les résultats d’une étude menée par les Mutualités Libres (Partenamut, Helan et Freie Krankenkasse) montrent une diminution significative des niveaux de pollution de l'air dans les villes de Bruxelles, Anvers et Gand, qui ont mis en place des Zones de Basse Émission (LEZ). Pour ce faire, l'étude a comparé les niveaux de pollution atmosphérique de ces trois villes avec ceux de 17 autres villes belges dépourvues de LEZ. "Grâce à la LEZ, Anvers et Bruxelles constatent une diminution plus importante de la pollution de l'air, à savoir la suie, le dioxyde d'azote et les particules fines, que dans les 17 villes témoins sans LEZ", explique Christian Horemans, expert en environnement et santé aux Mutualités Libres. La LEZ de Gand étant relativement récente et ayant été mise en place pendant une année marquée par la pandémie de COVID-19, il est encore trop tôt pour disposer de données fiables. "Ces résultats confirment un rapport précédent de Bruxelles Environnement qui avait montré que les niveaux de NO₂ ont diminué d’un pourcentage record de 30 % le long des principaux axes routiers de Bruxelles depuis 2018", ajoute l'expert. À Bruxelles, les quartiers les plus défavorisés, soit les plus touchés par la pollution atmosphérique, ont bénéficié de "réductions plus marquées de certains polluants", notamment le carbone noir (suie) et le dioxyde d’azote, grâce à l’introduction de la LEZ.