Tension sociale chez Brussels Airlines, une douzaine de vols annulés ce matin: voici lesquels

Une douzaine de vols opérés par la compagnie aérienne Brussels Airlines sont annulés vendredi matin, en raison d'un mouvement de grève qui entre dans sa troisième journée.

Plusieurs liaisons au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Bruxelles-National sont annulées dans les prochaines heures, comme l'annonce le site internet de Brussels Airport à l'aube.

Dans la matinée, les vols au départ de Bruxelles vers Munich, Vienne, Vilnius et Nice sont annulés. Les vols qui devaient arriver depuis Conakry (via Dakar), Lome (via Accra), New York, Birmingham, Oslo Vienne et Munich sont aussi supprimés dans la matinée. Le transporteur Brussels Airlines avait communiqué la veille qu'environ 80% des vols seraient assurés vendredi, grâce au personnel non-gréviste.