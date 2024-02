Tensions sociales chez Brussels Airlines: trois jours de grève annoncés

Le personnel de cabine de Brussels Airlines affilié à la CNE et à l'ACV Puls sera en grève durant trois jours la semaine prochaine, en plein congé scolaire dans l'enseignement francophone, a annoncé mercredi Didier Lebbe, secrétaire permanent du syndicat chrétien francophone. L'action est prévue les mercredi 28 et jeudi 29 février, ainsi que le vendredi 1er mars.

D'après Didier Lebbe, le personnel de cabine se sent "complètement dénigré, délaissé et exaspéré" de ne pas voir la situation évoluer face à des demandes formulées depuis plusieurs mois. Celles-ci ont trait à des problèmes sociaux datant de l'après Covid qui n'ont pas encore été réglés. Il est notamment question de l'amélioration de l'aménagement du temps de travail et des conditions salariales.

Les syndicats avaient adressé un ultimatum à la direction il y a deux semaines et il arrivait à échéance jeudi dernier, précise Jolinde Defieuw de l'ACV Puls. Fin novembre, les syndicats avaient déposé un préavis de grève et une grève des stewards et hôtesses avait ensuite été évitée de justesse début décembre. La compagnie, elle, assure être consciente de la situation du personnel de cabine et être disponible pour négocier "autour de la table" des solutions constructives.

Elle répète espérer pouvoir trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Les tensions sociales persistent depuis plusieurs mois au sein de Brussels Airlines, aussi bien du côté du personnel de bord, donc, que des pilotes et du personnel chargé des opérations au sol. Une grève des pilotes de 24 heures avait d'ailleurs eu lieu mi-janvier.