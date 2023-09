Test-Achats décrypte les derniers chiffres de l'étude sur notre Panier RTL info: "Ça donne le tournis"

Julie Frère est la porte-parole de Test-Achats. Elle était l'invitée du RTL info Bienvenue de ce mardi 5 septembre et a rappelé comment les 3.000 produits ont été analysés pour être comparés et pour élaborer le Panier RTL info Test-Achats.

Concrètement, une famille de 2 personnes qui fait ses courses au supermarché paie 553€/mois: c'est 69€ de plus qu'en 2022 et 2€ de plus qu'en juillet.

Une bonne nouvelle tout de même: l'inflation continue de baisser. Elle est passée de 15,4% en juillet à 14,7% en août. Cependant, Julie Frère rappelle que l'an dernier, déjà, l'inflation était à 12%. "Si on additionne tout ça, on est près de 29% d'inflation, c'est un chiffre qui donne le tournis", commente la porte-parole de Test-Achats.

Les produits qui ont le plus augmenté

Pour Julie Frère, le top 5 des produits dont l'augmentation est la plus significative est celui-ci: les carottes qui ont augmenté de 70% en un an, les oignons de 55%, le ketchup de 49%, les frites surgelées de 39% et le maïs de 32%. "Les légumes restent dans le top depuis 6 mois consécutifs, c'est malheureux puisque la consommation de légumes est plutôt à encourager", souligne l'invitée du JT. "Si on compte les légumes on est 31% d'augmentation par rapport à l'année prochaine."



Parmi les autres produits qui ont fortement augmenté, on trouve les plats préparés comme les lasagnes (+21%), les produits en papier comme les mouchoirs ou le papier toilette (20%, en deux ans +55%), les produits laitiers (+20%).