Travailleuses du sexe, Uber, contrôle technique...voici tout ce qui change dès le 1er décembre

La réforme des taxis en Wallonie introduit un nouveau cadre légal pour les taxis de rue

Une réforme du secteur des taxis sera mise en place à la même date, établissant trois nouvelles catégories : les transports spéciaux, les taxis de station, et les taxis de rue, opérant via des applications comme Uber. Les véhicules devront avoir moins de sept ans et être autorisés à opérer pour une durée maximale de sept ans.

Uber disponible dans l'ensemble de la Wallonie, et donc de la Belgique

L'abonnement au service Disney+ grimpe jusqu'à plus de 25 %

L’abonnement à Disney+ subira également une hausse. À partir du 1er décembre, les anciens abonnés devront choisir entre une formule à 9,99 euros et une autre à 13,99 euros, marquant une augmentation significative de plus de 25 %.