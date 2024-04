Un accident sur l'E19 provoque d'importants embarras de circulation: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

Toujours et encore 40 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Woluwé-Saint-Etienne et sur l'E19 entre Malines-sud et Machelen.

Un véhicule est signalé en panne sur l'E40 à hauteur du Parking de Heverlee vers Bruxelles. Plus loin, toujours 20 minutes de perdues entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

Toujours et encore cet accident à Jemappes sur l'E19 qui vous ralentit encore 1h15 sur 10 km entre Dour et Jemappes vers Mons

Vers Bruxelles, vous ajoutez toujours 20 minutes sur l'E40 en venant de Liège depuis Bertem et sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard

Plus loin, toujours 50 minutes de files constatées entre Saint-Denis sur l'E19 et Manage sur l'E42 en direction de Liège.

Plus loin, 50 minutes de files sont aussi constatées entre l'Aire du Bois du Gard sur l'E19 et Manage sur l'E42 suite à la zone de chantier à cet endroit en direction de Liège.

15 minutes à ralentir maintenant sur la fin de l'E411 depuis Overijse et 10 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard.

07h13

Accident sur le ring intérieur à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne

Un accident vient d'être signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne dans la voie de raccordement vers l'E40.

Sur le ring intérieur, déjà pas mal de zones de ralentissements avec : 3 minutes entre Zellik et Jette, 10 minutes entre Expo et Machelen, 10 minutes entre Machelen et Woluwé-Saint-Etienne (suite à l'accident) et enfin 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

En extérieur, 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard.

10 minutes sur l'E429 entre Tubize et Halle.

10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard et 5 minutes dans les travaux entre Daussoulx et Eghezée.