Un bébé manchot royal sauvé par les équipes de Pairi Daiza: "C'est une très bonne nouvelle pour nous"

Au menu pour ce petit manchot : bouillie de crevettes et pour la première fois un vrai morceau de poisson, de quoi reprendre des forces. "Là, il fait 228 grammes donc il a bien grossi". Ce bébé manchot royal grandit sous l'œil attentif de Thomas, soigneur passionné. "On doit juste cinq fois par jour checker chaque paramètre, voir s'il n'a pas trop chaud, s'il n'a pas trop froid, voir s'il n'est pas déshydraté, le nourrir par rapport à comment il a digéré au cours de la journée, on doit faire attention à tout ça".

Une opération délicate

Si ce petit fait l'objet d'une attention toute particulière, c'est parce qu'il a déjà subi une opération délicate la semaine dernière. "On s'est très vite rendu compte en suivant l'évolution de l'œuf que l'oisillon n'arrivait pas à sortir de son œuf, ce qui fait qu'on a dû l'aider et on a constaté qu'il était encore fortement rattaché à son œuf et qu'il avait une hernie ombilicale. Donc là, ce qu'on a dû faire concrètement, c'est l'aider à sortir de son œuf, le décrocher de la coquille, ligaturer les vaisseaux sanguins et alors refermer par une microchirurgie la cavité cœlomique qui était restée malheureusement ouverte", explique Alicia Quiévy, cheffe vétérinaire de Pairi Daiza.