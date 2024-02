Un championnat du monde de course au large en double mixte au programme de Jonas Gerckens

Ce championnat du monde a été officialisé par la World Sailing, la fédération internationale de voile, et se disputera sur un Sun Fast 30 one Design (Class30), bateau nouvelle génération qui servira de support à l'évènement pour les trois prochaines années au moins. En 2025, ce championnat du monde sera organisé à Cowes en Angleterre. L'édition 2026 doit encore être attribuée.

L'annonce de ce championnat du monde est "une très bonne nouvelle, car elle arrive aussi à un moment où j'ai lancé la nouvelle sélection d'une équipe de course au large 100% belge : les Red Dolphins Espoirs. Mon but est de créer un réservoir de talents pour que la Belgique puisse briller de plus en plus sur la scène internationale dans la course au large", a commenté Jonas Gerckens dans son communiqué.

Une quinzaine de candidatures ont été retenues pour un stage de trois jours à Lorient fin mars. Une sélection sera opérée pour participer dans un premier temps à l'Armen Race (du 9 au 12 mai dans le Golfe de Gascogne) et à la Drheam Cup (le GP de France du 11 au 21 juillet). Les compétitions se dérouleront précisément sur le Sun Fast 30 one Design (Class30).

Les prochains rendez-vous du skipper Volvo/Curium (Class 40) sont eux l'Atlantic Cup du 25 mai au 7 juin aux États-Unis et la transatlantique Québec-Saint Malo dont le départ est fixé au 30 juin.