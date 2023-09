Un documentaire sur les abus sexuels dans l'Eglise accable de hauts responsables catholiques : le Premier ministre rencontrera les victimes

Une affaire fait beaucoup de bruit dans le nord du pays. Un documentaire diffusé par nos confrères de la chaîne publique flamande VRT relance le scandale des abus sexuels commis au sein de l'Eglise. On y évoque les témoignages de certaines victimes, abusées par des prêtres, mais aussi les responsabilités de certains haut responsables de l'Eglise en Belgique, tels que Roger Van Gheluwe, un ancien évêque de Bruges.



En 2010, Van Gheluwe reconnaît avoir abusé sexuellement de son neveu, Mark Van Gheluwe. Le documentaire de la VRT révèle une conversation entre eux deux et le cardinal Danneels dont voici la retranscription.

Le cardinal Godfried Danneels: "Vous êtes désolé, j'entends que vous demandez pardon."



Roger Van Gheluwe: "Je demande pardon si vous pouvez le donner."



Le cardinal Godfried Danneels: "Comme je te vois, tu en souffres aussi et pas seulement Mark."



Mark Van Gheluwe: "Pourquoi avez-vous pitié de lui et pas de moi?"



Le cardinal Godfried Danneels: "Je trouve très grave ce qu'il dit. C'est une mauvaise chose et je demande expressément pardon."



Mark Van Gheluwe: "Et c'est tout?"



Le cardinal Godfried Danneels: "C'est humiliant."



Mark Van Gheluwe: "C'est humiliant pour moi aussi, tu sais. De mes 5 à mes 18 ans, vous imaginez?"



Le cardinal Godfried Danneels: "Alors demander pardon ne suffit pas?"



Mark Van Gheluwe: "Non, ce n'est pas possible pour moi. Je n'y crois plus."



Roger Van Gheluwe a dû quitter la Belgique. Mais pour ces faits, il n'a jamais été puni par le Vatican. Il conserve d'ailleurs aujourd'hui le titre de prêtre et d'évêque. Après la diffusion du documentaire, la conférence épiscopale lui a demandé de prendre ses distances avec ses fonctions. "La conférence des évêques a contacté Roger Van Gheluwe ces derniers jours, a expliqué Johan Bonny, évêque d'Anvers. Et nous avons dit 'Nous insistons urgemment pour que tu contactes Rome, car c'est la procédure. Si la réponse est non, nous allons attirer avec force l'attention de Rome, 'Nous attendons que vous agissiez'".