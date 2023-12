Un incontournable de la table: quel est cet aliment dont les Belges raffolent durant les fêtes?

À l'approche du réveillon de Noël, les stars de cette fête sont les huitres. Même si tout le monde n'apprécie pas ce produit, il reste l'incontournable du repas de Noël.

Cette année, la production d'huîtres a augmenté de 6% pour l'enseigne de ce magasin, cela représente plus de 1.800.000 huîtres. Victor Pierret précise que chaque jour, il reçoit cinq à six paquets par jour, "c'est l'un des plus gros vendeurs", affirme le gérant. En deux semaines, 65% du volume de l'année sont vendues.