Une application permet de voyager dans le climat de 2080: la Belgique deviendra... les Abruzzes

Afin de mieux se rendre compte du climat qui sera le nôtre dans plus de 60 ans, des chercheurs de l'université du Maryland ont mis au point une application assez particulière. Le but ? Montrer le climat qu'auront les villes du monde entier en... 2080.

Selon eux, si l'on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre très bientôt, cela risque bel et bien d'arriver. Pour vous donner une idée plus concrète : cela donnerait 5 degrés de plus durant l'été, ainsi que 4 degrés de plus en hiver.

Et si, en 2080, le climat de la Belgique devenait le même que celui qui existe actuellement dans le sud de l'Italie ? Cela peut paraître fou, et pourtant, c'est ce qu'ont constaté des chercheurs de l'université du Maryland, aux États-Unis.

Cela pourrait donc amener à un profond bouleversement des villes, comme l'explique le professeur Matthews Fitzpatrick dans un communiqué de l'université. "En 2080, les villes de l'hémisphère Nord ressembleront beaucoup plus à des villes du Sud. Tout se dirige vers l'équateur en matière de climat qui s'annonce. Et plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a de bons climats correspondants dans des endroits comme l'Amérique centrale, le sud de la Floride et l'Afrique du Nord (...)".

Pour que la population puisse se faire une idée de ce qui pourrait nous attendre, ils ont mis au point une application qui permet de voir quel climat sera attendu en 2080 à un endroit précis, comparé au climat d'aujourd'hui.

Pour essayer l'application, c'est ici.