"Une attente interminable": faire garder son enfant malade par un service dédié est de plus en plus difficile

Alice et son mari travaillent à temps plein lorsque leur petit garçon Gaspard, âgé de 4 ans, ne peut se rendre à l'école pour des raisons de santé. Pas le choix, ils font appel à une garde-malade. "Impossible oui de me passer de ce genre de service, ça, c'est évident." Sauf que début janvier, alors que Gaspard avait la grippe, et malgré leurs nombreux appels, aucune garde-malade n'était disponible. "On a fait appel à la famille, à d'autres personnes qui ont pu heureusement nous aider, mais ce n'est pas toujours facile pour eux non plus de se rendre disponible. Mais oui, en 12 jours, c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette solution sur laquelle d'habitude, on peut vraiment compter et qui est efficace quand c'est disponible."

On se sent vraiment indispensable

La situation est en fait de plus en plus tendue. Selon la Ligue des Familles, 500 postes de garde-malade ont été supprimés ces cinq dernières années. Isabelle est garde-malade depuis deux ans. Elle s'occupe aujourd'hui de Sybille, âgée de 5 mois. Une aide précieuse pour les parents. "Quand on arrive dans la famille, les parents sont vraiment heureux de nous voir arriver et on se sent vraiment indispensable par rapport à la situation qu'ils vivent, de non-solution en interne."