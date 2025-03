Une campagne pour dissuader les migrants de venir en Belgique: "Ça ne sert à rien du tout", affirme François Gemenne

"Avec la situation qu'on a en Belgique, on n'est plus en état de recevoir ou de donner un accueil humain aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc il faut des mesures, les gens qui n'ont pas le droit à l'accueil en Belgique, on doit leur donner un message honnête : ne venez pas en Belgique", explique Anneleen Van Bossuyt (N-VA), secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.

"L'accueil nous coûte 1 milliard d'euros par an, donc notre société ne peut plus gérer ça, ça donne beaucoup de pression sur la sécurité sociale, sur l'enseignement", ajoute Anneleen Van Bossuyt.

Ce n’est pas l’avis de François Gemenne, directeur de l’Observatoire sur les flux migratoires : "C'est des campagnes qui sont en réalité surtout destinées aux Belges, et qui en réalité ont surtout pour but de faire du bruit médiatique, et de donner l'impression aux Belges qu'on prend le dossier à bras-le-corps, et qu'on est plus ferme, et plus strict, etc. Mais en pratique, il faut le dire, ça ne sert à rien du tout."

Sotieta Ngo, directrice du CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers), dénonce le message véhiculé par ce type de campagne : "'Ne venez pas en Belgique', c'est déjà contrevenir à un droit. Il faut savoir que pour des personnes qui doivent fuir parce qu'il y a la guerre, on est vraiment dans le champ de l'asile, elles n'ont pas d'autre choix que d'arriver sur le territoire. Elles doivent arriver sur le territoire, et donc leur dire 'ne venez pas', ça ne va pas."

L'accord de gouvernement prévoit d'augmenter la fréquence de ces campagnes de dissuasion.