"Une étape d'apprentissage vers les 'vrais' Jeux Olympiques", pour Gert Van Looy

"Le FOJE est une étape essentielle dans le développement du jeune athlète", a expliqué Gert Van Looy chef de la délégation belge en Slovénie dans un communiqué du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, jeudi.

"Pendant les Jeux Olympiques, l'une des principales missions du COIB est de créer les meilleures conditions possibles pour que les athlètes puissent participer et performer de manière optimale", compare Gert Van Looy. "Lors d'un FOJE, on attend aussi bien sûr de la part des athlètes qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes mais la performance n'est pas en soi la seule priorité et certainement pas un objectif de carrière. Pendant le FOJE, les meilleurs jeunes athlètes européens peuvent acquérir une expérience internationale et apprendre à connaître tous les aspects des 'vrais' Jeux Olympiques".