Une présélection de 35 Red Wolves pour les matches contre les Pays-Bas et la Croatie

Dernière du groupe 5 avec quatre défaites en autant de rencontres et déjà éliminée, la Belgique affrontera les Pays-Bas le mercredi 26 avril à Hasselt avant de se rendre en Croatie le 30 avril pour son dernier match de groupe.

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés.