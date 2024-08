"On vend la moitié du stock en 4 semaines": à la rentrée, les familles se ruent sur les affaires de sport

Lavinia se prépare à rentrer en première primaire dans quelques jours. L'une des choses qui lui manquait, une toute nouvelle paire de chaussons de gymnastique. La première chose qu'elle fait, mesurer ses pieds. Maintenant, place aux essayages. Ils sont nombreux à venir chercher ces chaussons blancs, typiquement belges, car leurs pieds ont bien grandi en un an. "Je fais souvent du sport et mes affaires sont trop petites". "Chaque année, on rachète une nouvelle paire parce que les enfants grandissent", précise son papa. "Ici, c'est le rayon qui marche hyper bien pendant la rentrée de classe avec les meilleures ventes comme des chaussons blancs et des baskets de sport pour les enfants qui recommencent le sport et la classe", indique Benoît Piccavet, responsable de rayon.

À lire aussi La rentrée scolaire approche à grands pas: voici quelques conseils pour bien la préparer

La moitié du stock est vendue en... 4 semaines

Chaque année, ce magasin du sport vend 8 000 chaussons de ce type. La moitié du stock est vendue en 4 semaines à peine. Du 15 août au 15 septembre, le flux de clients augmente considérablement. "Là, on voit qu'il y a un flux de clients qui est beaucoup plus élevé et on voit ça plutôt pendant le dernier samedi du mois d'août, quand on vend beaucoup plus de quantité par rapport aux chiffres d'affaires qu'on fait pendant le mois de juillet", poursuit le responsable.