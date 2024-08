La rentrée scolaire approche à grands pas: voici quelques conseils pour bien la préparer

Dans une semaine à peine, la rentrée des classes marquera le retour à l'école pour des milliers d'enfants et d'adolescents. Pour les parents et les familles, cette période nécessite une bonne préparation pour éviter le stress et garantir une rentrée réussie.

Il faut évidemment porter une certaine importance aux préparatifs matériels tout comme psychologiques. Pour cela, il est essentiel de reprendre de bonnes habitudes, en réadaptant doucement les horaires. Il est recommandé d'aller dormir assez tôt pour pouvoir se réveiller à l'heure quand le réveil sonne, afin de rétablir une routine.