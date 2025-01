Violences dans l'est de la République démocratique du Congo: Brussels Airlines annule ses vols de mercredi vers et depuis Kinshasa

A la lumière des événements actuels en République Démocratique du Congo et de la situation tendue à Kinshasa, Brussels Airlines a pris la décision d'annuler les deux vols prévus ce mercredi 29 janvier (SN357 et SN358, ce dernier devant atterrir à Bruxelles le 30 janvier), annonce la compagnie aérienne dans un communiqué mardi soir. "La sécurité de nos collègues et de nos passagers est et reste notre priorité", explique Brussels Airlines.

Les équipes mettront tout en œuvre pour informer tous les passagers concernés et trouver des solutions pour eux, promet la compagnie. La décision de reprendre les opérations sera prise après une évaluation approfondie et minutieuse de la situation en matière de sécurité, précise encore Brussels Airlines. Le département de la sûreté et de la sécurité suit de près l'évolution de la situation.