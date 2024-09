Violences sexuelles: le pape juge que l'Eglise "doit avoir honte et demander pardon"

"L'Eglise doit avoir honte et demander pardon, et chercher à résoudre cette situation avec l'humilité chrétienne, et faire tout son possible pour que cela ne se reproduise pas", a déclaré le pape argentin dans un discours aux autorités du pays au Château de Laeken. "J'entends dire: 'mais selon les statistiques, la grande majorité des abus se font dans les familles, les quartiers, ou dans le monde du sport ou éducatif'... Un seul cas suffirait pour avoir honte ! Dans l'Église, nous devons demander pardon pour cela", a-t-il insisté en improvisant son discours. "Ceci est notre honte et notre humiliation", a-t-il encore ajouté.

À lire aussi Le pape rencontrera 15 victimes de pédocriminalité au sein de l'église catholique belge

Dans le même temps, le pape a assuré que l'Eglise s'attaquait "avec détermination et fermeté" au "fléau" des violences sexuelles sur mineurs, "en écoutant et en accompagnant les personnes blessées et en mettant en oeuvre un vaste programme de prévention dans le monde entier".