Vos empreintes digitales demandées lorsque vous changez de carte d'identité: pour quelles raisons?

Il faut savoir que les nouvelles cartes d'identité belges prennent désormais nos empreintes digitales. Le but est de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité. Avec vos empreintes digitales enregistrées, il sera difficile pour les fraudeurs de parvenir à usurper votre identité. Votre carte devient un document de voyage encore plus efficace : il y a votre photo, mais avec les empreintes, c'est encore plus sûr.

Vous devez bientôt refaire votre carte d'identité ? La question que Marjorie nous a adressée via le bouton orange Alertez-nous va vous intéresser. Elle est allée à la commune pour refaire sa carte et ses empreintes digitales lui ont été demandées. Elle ne comprend pas pourquoi.

On évite, ce qu'on appelle, le "look alike", et donc les cas où quelqu'un essaie de se faire passer pour vous. Les contrôles aux frontières deviennent dès lors plus simples.

D'ailleurs, ce n'est pas une question propre à la Belgique, l'intégration des empreintes digitales est conforme à un règlement européen. Il oblige les États à inclure désormais ces données sur les cartes d'identité.

Est-ce sûr ? Risque-t-on de vous voler ces empreintes ?