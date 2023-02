WTT Feeder : Devos passe au deuxième tour en Jordanie, De Graef passe en double

(Belga) Laurens Devos a franchi le cap du premier tour du WTT Feeder d'Amman en Jordanie mercredi, une épreuve du WTT Feeder Series de tennis de table.

Le jeune paralympien, 22 ans, aussi actif chez les valides où il est 305e mondial, a pris la mesure au premier tour du Jordanien Zeyad Aldmaisy (WTT 538), 26 ans, en trois sets: 11-8, 11-7 et 11-8. Laurens Devos jouera au deuxième tour (16es de finale) contre le Chinois Xu Haidong, 22 ans aussi, 146e mondial. Chez les dames, Margo Degraef (WTT 293), 24 ans, a été éliminée au premier tour par l'Allemande Franziska Schreiner (WTT 157), 21 ans, 3 sets à 0 (12-10, 11-9, 11-9). Associée à l'Italienne Debora Vivarelli, Margo Degraef s'est par contre hissée au deuxième tour du double dames grâce à une victoire en entrée sur les joueuses de Hong Kong NG Wing Lam et Lee Hoi Man Karen 3 sets à 1 (3-11, 12-10, 12-10, 12-10). Les Chinoises Qin Yuxuna et Han Feier seront leurs prochaines adversaires en quarts de finale. En double mixte, Laurens Devos et Margo Degraef ont été sortis d'entrée par les Hong Kongais Li Hon Ming et NG Wing Lam 3 sets à 0: 11-7, 11-8, 11-9. (Belga)