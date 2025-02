Des ventilateurs pour radiateurs, un vrai moyen d'économiser de l'énergie ?

Il s'agit en réalité d'une latte de 34 x 7 cm (épaisseur: 2,2 cm), qui rassemble trois petits ventilateurs. Pour mon test sur un radiateur de 150 cm de longueur, j'ai opté pour un pack trio (3 lattes) au prix de 149,95€ (nous reparlerons du prix plus bas). Leur installation se fait sans outil, mais il faut comprendre la logique, car elles sont universelles. Composées d'aimants, elles se fixeront typiquement en dessous du radiateur. Le mien n'ayant une épaisseur que de 5 cm, j'ai dû manipuler les réglettes aimantées afin de les centrer: les trois lattes sont donc assez visibles car elles semblent déposées sous le radiateur, et non cachée à l'intérieur (ce qui sera donc possible sur un radiateur d'une épaisseur de 7 cm ou plus).

Il faut les disposer dans le sens indiqué sur le carton d'emballage, car il faudra ensuite les relier l'une à l'autre à l'aide des câbles fournis, puis relier la première au bloc d'alimentation et au capteur thermique aimanté. Ce dernier détecte la chaleur de votre radiateur, et active alors la petite soufflerie. Cela m'a pris 10 minutes pour installer le kit de trois lattes de ventilateurs. Il n'y a aucune autre configuration à prévoir: ce n'est pas de la domotique, tout est volontairement très simple, sans électronique...

Le capteur de température déclenche à 33 degrés (©RTL info)

Quels avantages ?

On est en droit de se demander comment de simples ventilateurs peuvent diminuer la consommation de gaz ou de mazout dans une habitation. En réalité, on est plus dans la sensation que dans l'augmentation de la chaleur. En soufflant simplement la chaleur du bas de la pièce vers le haut, les ventilateurs forcent la circulation de l'air et son mélange dans votre pièce. Comme vous le savez, l'air chaud est plus léger et monte, tandis que l'air froid, plus lourd, descend. Faites le test chez vous: montez sur une chaise pour vous rapprocher de votre plafond lorsque vous chauffez une pièce, puis mettez la tête près du plancher ; vous sentirez une différence de quelques degrés. En créant des flux d'air chaud, la température de votre pièce sera plus vite homogène, et la sensation de bien-être plus rapide. SpeedComfort avance des chiffres que je ne peux pas vérifier: il fait "2 x plus vite chaud" dans une pièce équipée, et l'économie d'énergie est de 22%. L'entreprise néerlandaise précise néanmoins qu'avec des ventilateurs à tous les radiateurs, on peut "baisser le thermostat de 1 à 2 degré" et "plafonner la température de l'eau chaude circulant dans les radiateurs (sur la chaudière) à 55 degrés". D'où les économies annoncées, on le suppose. Lors de mon test, je n'ai pas modifié ces réglages, mais j'ai remarqué qu'effectivement, la soufflerie accélère la diffusion de la chaleur émanant du radiateur, et donc la sensation d'avoir la température souhaitée dans ma salle à manger. L'entreprise néerlandaise recommande cependant de mettre des ventilateurs à tous les radiateurs d'une pièce, et c'est là qu'on aborde un sujet plus délicat: le coût...

Très chers ventilateurs

Pour essayer de nombreux appareils électroniques, je connais les budgets importants de recherche et développement, ceux liés au support logiciel ou encore à la difficulté de s'approvisionner en composants électroniques - quasiment exclusivement asiatiques - de qualité et à bon prix. SpeedComfort fabrique ses ventilateurs aux Pays-Bas, n'a aucun frais logiciel et a priori, a déjà pu amortir, en 10 ans d'existence, les coûts de R&D de l'unique produit qu'il vend (des packs de 1, 2 ou 3 ventilateurs, avec le thermostat, l'alimentation et le câblage). Si je devais mettre des ventilateurs à tous les radiateurs de ma maison unifamiliale de taille moyenne - ce qui est recommandé a priori par l'entreprise, j'arrive à 22 unités, soit un minimum de 1.100€. Un investissement assez conséquent, au regard de la simplicité du concept. J'ai cependant regardé les prix sur des grandes boutiques en ligne, et on tourne dans les mêmes fourchettes que celles de SpeedComfort.

© RTL info

Pour aller un peu plus, loin, j'ai fait quelques calculs. J'estime avoir une consommation de 1 500 L de mazout par an depuis que j'ai bien isolé mon habitation. À un prix moyen de 0,85€/litre, j'en suis à 1.275€ par an. Avec 22% d'économie (chiffre émanant de SpeedComfort, je précise), j'épargnerais 280€ par an. Il me faudrait donc 4 ans pour rentabiliser mon investissement si le prix du mazout ne change pas. Heureusement, le risque de panne me semble limité, et SpeedComfort estime à 40 ans la durée de vie de ses appareils.